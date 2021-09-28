В Роспотребнадзоре заявили, что Омская область не выполнила план по вакцинации от ковида

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Омская область на 50% выполнила план по вакцинации от новой коронавирусной инфекции, согласно которому к 1 сентября должно было привито 60% взрослого населения. Об этом сообщила во вторник журналистам начальник надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова.

"Порог коллективного иммунитета у нас не достигнут, и мы не достигли даже плана, согласно которому мы должны были привить хотя бы 60% населения до 1 сентября. Сейчас нужно, чтобы коллективный иммунитет был не менее 80%. Но взрослое население у нас привито всего на 31%, поэтому заболеваемость скорее падать не будет, возможна четвертая волна коронавируса", - сказала Шахова.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом держится в Омской области на высоком уровне с 21 июня. "Наш показатель заболеваемости за сутки превышает уровень заболеваемости по РФ. Сейчас наш показатель 18,2 (случая на 100 тыс. человек - прим. ТАСС), в стране - 15,5", - добавила она.

В понедельник региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил масочный режим и режим повышенной готовности до 31 октября. По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 362 случая заражения. Всего с начала пандемии заболели 83 739 человек, из которых 64 016 выздоровели и 2 213 скончались. В прививочной кампании приняли участие 619 543 человека, из них 534 913 человек привиты вторым компонентом вакцины.