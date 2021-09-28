Под Волгоградом заработал новый ковидный госпиталь

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Новый инфекционный госпиталь на 60 койкомест начал прием пациентов в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Для медучреждения закуплено более 1,1 тыс. единиц оборудования, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Новый инфекционный госпиталь в Калаче-на-Дону начинает прием пациентов - это уже вторая больница подобного профиля, построенная с нуля в Волгоградской области за период пандемии. Специально для нового медучреждения закуплено более 1,1 тыс. единиц оборудования <...>. Первых пациентов больница примет уже сегодня. В "красной зоне" для лечения коронавируса и других особо опасных инфекций, соблюдения особого противоэпидемического режима смонтированы боксы", - говорится в сообщении.

Штат медицинских работников госпиталя в настоящее время полностью укомплектован. Больница общей площадью в 2,6 тыс. кв. м рассчитана на 60 коек с возможностью увеличения до 90 койкомест. Здесь будут принимать жителей четырех районов области, взрослых и детей. Поставлена задача также проработать вопрос организации на базе медучреждения площадки для санавиации.

Новая больница станет базой для формирования на территории Калачевского района медицинского центра второго уровня, который будет включать травматологическое и хирургическое отделения.

Ранее современная инфекционная больница на 120 коек открылась в городе Волжском Волгоградской области, объект был сдан в ноябре 2020 года.

По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Волгоградской области зарегистрировано 91 003 случая коронавирусной инфекции, в том числе 348 - за последние сутки. Выздоровели 80 986 человек, умерли 2 721. Для предупреждения распространения и профилактики инфекции продолжается вакцинация: на конец сентября прививку от коронавируса сделали порядка 860 тыс. человек, более 380 тыс. - от гриппа.