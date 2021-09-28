Мишустин в поздравлении Ролдугину назвал его выдающимся виолончелистом и дирижером

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, виолончелиста Сергея Ролдугина с 70-летием.

"Выдающийся виолончелист и дирижер, замечательный педагог, человек невероятной творческой энергии, вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры, воспитали множество ярких музыкантов", - говорится в послании председателя правительства, текст которого опубликован во вторник на сайте кабмина.

Премьер отметил, что благодаря Ролдугину в Санкт-Петербурге был открыт Дом музыки, который стал центром притяжения для молодых талантов. Он также добавил, что на протяжении многих лет музыкант оказывает поддержку своим воспитанникам в их начинаниях на пути к успеху и открывает миру ярких исполнителей. Мишустин пожелал юбиляру вдохновения, новых проектов, здоровья и благополучия.

Народный артист РФ (2005) Сергей Ролдугин родился 28 сентября 1951 году в Сахалинской области. Его сольный и оркестровый репертуар включает сочинения разных эпох и стилей. Музыкант сотрудничает с различными российскими оркестрами, выступает с концертами в стране и за рубежом, участвует в фестивалях, а также работает в жюри отечественных и международных конкурсов. С 2006 года Ролдугин является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки - федерального учреждения, готовящего молодых солистов классических специальностей из России к международным музыкальным конкурсам.