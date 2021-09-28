Тюменские спасатели, заболевшие ковидом на работе, получат выплаты

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Единовременную выплату в размере 68 811 рублей получат работники Тюменской областной службы экстренного реагирования, которые транспортировали пациентов с коронавирусом и получили заражение, говорится в постановлении, подписанном губернатором Тюменской области Александром Моором.

"Осуществлять единовременную выплату работникам государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного реагирования", осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие COVID-19, и (или) пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи", - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, основанием для получения выплаты сотрудником является развитие у него заболеваний и осложнений по коронавирусному профилю в связи с исполнением служебных обязанностей. Размер единовременной выплаты составит 68 811 рублей. Как пояснили ТАСС в Тюменской областной службе экстренного реагирования, подобная выплата для сотрудников учреждения назначена впервые.

По данным оперштаба Тюменской области на 27 сентября, за прошедшие сутки в регионе отмечено 230 новых случаев заражения коронавирусом, а всего с начала пандемии заболели 61 053 жителей региона, 53 197 из которых уже выздоровели.