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Более 4 млн туристов посетили Подмосковье в летний сезон

Наиболее популярны у туристов Коломна, Истра, Зарайск и Сергиев Посад

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 4 млн человек посетили Московскую область в летний сезон, наибольшей популярностью у туристов пользовались Коломна, Истра, Зарайск, Сергиев Посад. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

"Свыше 4,3 млн человек побывали в Московской области за июнь-август 2021 года. Наибольшей популярностью у туристов пользовались такие городские округа как Коломна, Истра, Зарайск, Сергиев Посад", - говорится в сообщении.

В комитете рассказали, что весь летний сезон заполняемость в отелях и гостиницах составляла около 95%. Также спросом пользовалась аренда коттеджей. Всего в начала года регион посетили более 10 млн туристов.

Достопримечательности Подмосковья в период пандемии активно изучали москвичи, а у жителей других регионов России пользовалась спросом санаторно-курортная база области.

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