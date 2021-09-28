В Башкирии временно закрыли восемь из 11 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, развернутых в торговых центрах Уфы и Стерлитамака, сократили с 11 до трех. Это связано со снижением темпов вакцинации и перенаправлением медперсонала, сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник.

"В Республике Башкортостан временно сократили количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 из-за снизившихся темпов вакцинации, для высвобождения медицинского персонала и направления на усиление амбулаторного звена <...>. С сегодняшнего дня работу продолжают только три мобильных пункта вакцинации в Уфе - в конгресс-холле "Торатау", "Башкирия лайфстайл центр" и ТЦ "Мир", - сказано в сообщении.

Ранее в Уфе работали девять мобильных пунктов вакцинации от COVID-19, еще два действовали в Стерлитамаке. По данным Минздрава, в них вакцинировались более 52 тыс. человек.

Количество случаев заражения коронавирусом в Башкирии по состоянию на 28 сентября превысило 66 тыс., прирост за сутки составил 384. Всего по выздоровлению выписаны 57 313, умерли 1 575 человек.