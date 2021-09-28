Выдачу подарочных наборов пожилым за вакцинацию от COVID-19 продлили в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Программа по выдачи подарочных наборов пожилым гражданам за прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции продлена в Москве до конца года, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца - до 31 декабря 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Ранее программа по предоставлению подарочных наборов должна была действовать до 1 октября.

Уточняется, что в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие граждане, прошедшие повторную вакцинацию.

В подарочный набор входит пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница, витамины, косметика для ухода за кожей, набор медицинских масок и антибактериальный гель. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 180 тыс. московских пенсионеров.