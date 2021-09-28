Депутат Госдумы заявил, что Россия сократила выбросы парниковых газов на 30% за 31 год

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Россия сократила выбросы парниковых газов за 31 год на 30%, полностью соблюдая условия Парижского соглашения. Об этом заявил во вторник депутат Госдумы Николай Харитонов в ходе выступления на секции "Изменение климата: законодательные основы адаптационных мер в устойчивом развитии" на III Северном форуме, который проходит в Якутске.

"РФ последовательно выполняет все взятые на себя международные обязательства. Являясь страной Рамочной конвенции ООН об изменении климата, страной, ратифицировавшей Киотский протокол, Россия больше всех сократила выбросы так называемых парниковых газов. По сравнению с базовым 1990 годом это сокращение составило около 30%, а с учетом поглощающей способности лесов и вовсе, наверняка, наполовину", - сказал Харитонов.

Он напомнил, что для выполнения заявленных обязательств в рамках Парижского соглашения Россия должна ограничить выбросы к 2030 году до уровня 70%. "Это много. И все необходимые усилия для достижения этой цели наша страна со своей стороны предпринимает", - подчеркнул депутат.

По его словам, в РФ в определенной мере сформированы правовые основы для согласования интересов в сфере экологии и экономики: сюда относится законодательство в области технического регулирования, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и другое. Самый ресурсоемкий из всех национальных проектов - нацпроект "Экология", его бюджет составляет более 4 трлн рублей.

Также Харитонов напомнил, что в 2021 году в России принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Это, пояснил он, очередной последовательный шаг в выполнении международных обязательств и, в том числе шаг, направленный на защиту российских предприятий-экспортеров, которые "могут пострадать при возможном манипулировании трансграничным углеродным сбором".

Парламентарий предложил экспертам усилить работу по взаимному признанию методик количественного определения объема выбросов парниковых газов, так как Россия выполняет все взятые на себя обязательства.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.