В Кремле прокомментировали заявления о четвертой волне коронавируса в регионах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости ковидом в ряде регионов, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост [заболеваемости] в целом ряде регионов", - констатировал он.

Как заметил представитель Кремля, некоторые специалисты считают, что четвертая волна коронавируса уже идет. "Кто-то говорит, что она только будет начинаться. Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост", - указал он.

При этом, как уточнил Песков, каждый субъект РФ по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания обстановки на местах, и каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Так он прокомментировал слова уральского полпреда Владимира Якушева, который ранее заявил, что четвертая волна коронавируса в регионах округа уже "на подходе".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,4 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 464 708 случаев заражения, выздоровели 6 635 485 человек, умер 205 531. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.