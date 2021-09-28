Первые выделенные полосы для двухколесного транспорта появились в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга решили провести эксперимент и впервые нанести на некоторые пешеходные улицы города разметку для велосипедистов и самокатчиков. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов во вторник на своей странице в Instagram.

"Ключевой момент - необходимость разделения потоков пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. И вот в качестве эксперимента впервые в Екатеринбурге дорожники нанесли разметку, отделяющую зону для езды на велосипеде и самокате от пешеходной", - написал глава города.

Также Алексей Орлов уточнил, что соответствующая разметка появилась на двух улицах в центральной части города. Если эксперимент пройдет удачно, то в следующий сезон катания на самокатах выделенные полосы появятся по всему городу.

Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, общая протяженность новых выделенных полос для двухколесного транспорта составила около 3 км.