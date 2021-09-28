Глава МВД наградил полицейских, обезвредивших устроившего стрельбу в университете в Перми

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил государственные награды сотрудникам ДПС, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми. Об этом сообщается на портале "МВД медиа".

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев вручил инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге, старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову - медаль "За отличие в охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Кроме того, Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову - "капитан полиции".