Президент РАН считает российские вакцины против коронавируса эффективнее зарубежных

МОСКВА, 28 сентября /ТАСС/. Российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе со штаммом "дельта", чем зарубежные РНК-вакцины. Об этом заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Как мы можем наблюдать в мире, РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом "дельта", особенно в сравнении с российскими вакцинами "Спутник V" и "Ковивак", которые оказались в данной ситуации более эффективными", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сила действия вакцины Pfizer снижается примерно через 3-4 месяца после введения второй дозы, в результате чего она начинает предотвращать лишь около 29% заражений.

Ненужные тесты на антитела

Глава РАН призвал не увлекаться измерением уровня антител в крови после вакцинации от коронавируса. "Чтобы оценить протективные свойства вакцины, надо делать анализ на нейтрализующие антитела, а это более сложная и долгая процедура, чем обычные тесты на выявление антител IgG после вакцинации. Когда мы делаем тест на IgG, то получаем данные по всему спектру этих антител, появляющихся в организме в результате заболевания или вакцинации. Внутри этого спектра есть так называемые нейтрализующие антитела, и чтобы понять уровень протективности, нужен специальный анализ. Поэтому, по большому счету, доступные сегодня тесты на антитела после вакцинации "Спутником" или "Ковиваком" не имеют особого смысла", - пояснил ученый.

В то же время он отметил, что бывают и индивидуальные реакции на вакцинацию. "Ни одна вакцина не дает 100-процентной эффективности, и вполне возможно, что у какого-то процента вакцинированных не будет нейтрализующих антител", - сказал Сергеев.

"Еще одно важное обстоятельство - как легко переносит человек заболевание, будучи вакцинированным? Здесь с уверенностью можно сказать, что наши вакцины дают очень хороший результат, количество тяжелых больных, заболевших коронавирусом уже после получения вакцины "Спутник V" или "Ковивак", крайне мало. Поэтому всегда есть смысл вакцинироваться, даже если с помощью обычных тестов потом не обнаружатся антитела к коронавирусу", - сказал глава РАН.

Ранее генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что разработанная в центре вакцина от коронавируса "Ковивак" позволяет избежать тяжелого течения болезни и летального исхода.

Вакцины "Спутник V" и "Ковивак"

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Центре им. М. П. Чумакова РАН. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, которые не способны вызвать заболевание, либо уже "убитые" вирусы (инактивированные).

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле 2020 года. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.