В крупнейших больницах Воронежа впервые установят станции для производства кислорода

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области в условиях роста числа заболевших COVID-19 намерены впервые установить станции для производства медицинского кислорода в четырех крупнейших больницах Воронежа, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Гусев поручил департаменту промышленности и транспорта до 1 октября проработать вопрос установки кислородных станций на территории воронежских городских клинических больниц скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, № 8 и № 10, а также в областной клинической больнице (ВОКБ) № 1", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в настоящее время кислород для медучреждений региона закупают. Кислородными станциями называют системы по снабжению медицинским кислородом, станция может быть установлена в любом удобном месте за пределами здания больницы.

По данным пресс-службы правительства региона, из резервного фонда Воронежской областной клинической больнице № 1 выделено более 90,6 млн рублей на закупку оборудования в отделения реанимации, а на базе городской клинической больницы № 11 решено организовать закупку и прием медпрепаратов за счет средств резервного фонда правительства РФ, чтобы распределять их для лечащихся от COVID-19 на дому.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 132 189 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 110 178 человек, 5 702 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе отменены все массовые мероприятия.