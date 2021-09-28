Предприятия "Мираторга" работают в обычном режиме после вспышки АЧС под Белгородом

ТАСС, 28 сентября. Предприятия холдинга "Мираторг" работают в обычном режиме после вспышки африканской чумы свиней (АЧС), произошедшей на откормочной площадке в Белгородской области. Приняты все меры для локализации очага, сообщила во вторник пресс-служба холдинга.

Вспышка африканской чумы свиней произошла на предприятии холдинга "Мираторг" в Корочанском районе Белгородской области. В результате проведенных лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО "Мираторг-Белгород" - площадка "Бродок-2", выделен генетический материал вируса АЧС.

"Ситуация находится под контролем. Приняты все меры безопасности. Предприятия холдинга работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе холдинга, сотрудники компании приняли все необходимые меры по локализации очага и предотвращению распространения вируса АЧС, предусмотренные ветеринарным законодательством. По информации управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, территория площадки признана эпизоотическим очагом, на площадке установлен карантин по африканской чуме свиней. В радиусе 5 км от границ очага определена угрожаемая зона, в радиусе 10 км - зона наблюдения.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.