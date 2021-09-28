В Подмосковье каждое третье ДТП связано с наездом на пешехода

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода, а с учетом сезонности, 60% аварий происходит в темное время суток. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды безопасности дородного движения управления ГИБДД по Московской области.

"Анализ аварийности показывает, что каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода. С учетом сезонности, почти 60% наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Наезд на пешехода остается одним из наиболее травмоопасных видов дорожных аварий. Если тяжесть последствий общей аварийности в районе 12%, то в автоавариях с участием пешеходов она возрастает до 14%", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что усугубляет ситуацию ношение пешеходами одежды темных тонов и не использование световозвращающих элементов. В этой связи областная ГИБДД в период с 28 сентября по 24 октября на территории Московской области проведет социальный раунд по безопасности дорожного движения "Засветись!". "Главная цель раунда не только рассказать населению о существовании световозвращателей и о том, как правильно их использовать, а еще и убедить участников дорожного движения всегда носить их на верхней одежде, независимо от времени суток", - подчеркнули в управлении.