Полпред в ЮФО потребовал запретить хозяйственную деятельность в зонах подтопления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов потребовал от глав регионов ввести запрет на ведение хозяйственной деятельности в зонах подтопления. Соответствующее заявление он сделал во вторник на заседании совета при полпреде, в котором в режиме видео-конференц-связи приняли участие главы регионов.

"Требую от всех глав субъектов Федерации, входящих в ЮФО, в соответствии с поручениями президента РФ от 6 августа 2021 года, данными по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в стране, обеспечить установление в соответствии с законодательством РФ ограничений и запретов для ведения хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления и подтопления", - сказал Устинов, уточнив, что запреты должны касаться в том числе строительства новых объектов без их защиты от чрезвычайных ситуаций.

Устинов подверг критике власти Крыма и Краснодарского края, где из-за сильных дождей ряд городов и районов подвергся масштабным подтоплениям этим летом. Серьезные нарекания, по словам Устинова, также вызывает состояние ливневых канализаций в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также меры по берегоукреплению Волги и Дона.

Кроме этого, полпред указал главам регионов на необходимость завершения работы по приведению государственного лесного реестра в соответствие с единым государственным реестром недвижимости - в первую очередь в отношении сведений о границах населенных пунктов, прилегающих к лесным угодьям.

"Последнее особенно актуально для лесных особо охраняемых природных зон Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, где долговременные злоупотребления привели к вырубке сотен гектаров реликтовых лесов", - сказал полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе.

В ходе заседания Устинов также обратил внимание, что неудовлетворительное содержание противопожарной техники приводит к тому, что в момент возникновения возгораний, она оказывается не на ходу. "Необходимо коренная перестройка работы на данном участке", - добавил он, отметив, что сейчас в регионах юга России имеются проблемы по длительности сроков прибытия пожарных на место происшествия, отмечаются недостатки в координации сил и средств.