Адвокат Бородин просит признать иноагентом СМИ, получившее $50 от американского фонда

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Адвокат Виталий Бородин, возглавляющий организацию "Федеральный проект по борьбе с коррупцией", просит генпрокурора РФ Игоря Краснова признать издание "Орловские новости" иностранным агентом за получение $50 от американского фонда.

В своем заявлении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, Бородин отмечает, что СМИ принадлежит депутату Орловского городского совета народных депутатов Виталию Рыбакову и создателю "Тульских новостей" Андрею Мазову. "В эфире телеканала НТВ вышла программа "ЧП" на тему средств массовой информации, которые сотрудничали с неким американским фондом "МДЛФ" (вероятно, имеется в виду "Фонд инвестирования в развитие СМИ" (MDIF) - прим. ТАСС), который готов помогать независимым СМИ. Мазов раскрыл механизм работы американского фонда с независимыми СМИ, где он открыто заявил, что получал финансирование от данного фонда", - пишет в своем заявлении Бородин.

Других доказательств иностранного финансирования "Орловских новостей" Бородин не привел. Он просит генпрокурора разобраться в том, "кто выплачивает зарплату журналистам", и привлечь их к ответственности. Бородин подтвердил, что направил такой запрос в Генпрокуратуру и сообщил, что зарубежное финансирование "Орловских новостей" составляет более $50.

Ранее после запроса Бородина нежелательной организацией признали издание "Проект", а девять его сотрудников и трое сотрудников "Открытых медиа" признаны иноагентами.