В СФ заявили, что средний размер страховых пенсий к 2024 году достигнет 20 тыс. рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что к 2024 году средний размер страховых пенсий в РФ составит 20 тыс. рублей. Об этом она сказала журналистам во вторник.

"В прошлом году, когда мы утверждали бюджет на 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше, чем на одну тысяч рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тыс. рублей", - пояснила сенатор.

Она добавила, что на сегодняшний день средний размер страховой пенсии - 17 444 рубля. "Если человек получает меньше, чем средний размер, то здесь и сумма [повышения] будет ниже. Если человек получает, к примеру, пенсию в 20 тыс., то у него тоже будет не одна тысяча рублей повышение, а здесь уже 6,3% - это 1200-1300 рублей идет", - подчеркнула Бибикова.

Говоря о социальных пенсиях, сенатор напомнила, что они назначаются на пять лет позже общеустановленного возраста выхода на пенсию. По ее словам, социальные пенсий будут индексироваться с 1 апреля, размер индексации в 2022 году - 7,7%. "Это связано с тем, что с этого года в индексации социальных и государственных пенсий используется новый принцип: размер выплат повышается исходя из медианной величины социальных пенсий. С 1 апреля социальные пенсий, как заложено в проекте бюджета, будут повышены на 7,7%", - уточнила Бибикова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и в настоящее время в среднем составляют до 17 443 рублей. С 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.