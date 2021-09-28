Томский оперштаб продлил режим ограничений из-за пандемии коронавируса

Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз их продлевали до 1 октября 2021 года. В частности, действовали строгий масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение о продлении действующего режима повышенной готовности до 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день режим ограничений остается прежним. В частности, при посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования, необходимо правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В учреждениях культуры введена обязательная термометрия, работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы 43 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 465 пациентов, умерли более 565 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдался прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло почти в пять раз - с 23 до 120 случаев в сутки. В сентябре заболеваемость пошла на спад, за минувшие сутки заразились коронавирусом 96 человек.