ФСБ рассекретила дело главврача курорта "Теберда", причастного к казни детей в годы ВОВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности рассекретила уголовное дело в отношении главного врача курорта "Теберда", который был причастен к казни эвакуированных из нескольких санаториев СССР детей в декабре 1942 года, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Переданы материалы рассекреченного уголовного дела, возбужденного органом безопасности в отношении главного врача курорта "Теберда" (Ставропольский край, Карачаевская Автономная область, Микояновский район), который был причастен к уничтожению детей еврейской национальности, эвакуированных на курорт из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма. Материалы уголовного дела затрагивают события декабря 1942 года, когда фашистами, оккупировавшими курорт "Теберда", были уничтожены 47 детей из числа евреев, проходивших там лечение. По поручению нацистов главврач участвовал в составлении списков этих детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все дети были собраны в одном отделении, а 22 декабря медицинскому персоналу был отдан приказ грузить детей в подъехавшую к курорту герметично закупоренную машину. При этом большинство детей страдали костным туберкулезом и не могли самостоятельно передвигаться. "<…> 47 полураздетых детей в возрасте от трех до 19 лет сложили в кузов машины одного на другого, запретив медсестрам дать им с собой одеяла. Закончив погрузку, машину закрыли и отогнали в лес, где она стояла около часа; один из гестаповцев наблюдал за ней с часами в руках - машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье", - привели детали дела в ведомстве.

При этом отмечается, что шестерых детей еврейской национальности удалось спасти - при поступлении в санаторий некоторые врачи, опасаясь за их жизнь, вписывали в анкеты другую национальность или не заполняли графу вообще.

"В настоящее время документы доступны для ознакомления общественностью и историками. Рассекреченные материалы в очередной раз подтверждают факты жестоких убийств нацистами мирного населения, в том числе невинных больных детей. Работа Федеральной службы безопасности Российской Федерации по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена", - добавили в ведомстве.

Проект "Без срока давности" направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект включает большой историко-архивный блок - выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок. По данным Генпрокуратуры, на основании рассекреченных в рамках проекта архивных материалов уже возбуждены шесть дел о преступлениях нацистов против мирного населения во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта в Крыму и Севастополе рассекречены десятки документов из архивов ФСБ, материалы подготовлены для публикации.