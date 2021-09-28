Педагогические вузы могут включить в проект "Летний университет"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Педагогические вузы, учредителем которых выступает Минпросвещения, могут включить в образовательный проект Союзного государства России и Белоруссии "Летний университет". Об этом заявил во вторник глава министерства Сергей Кравцов в рамках заседания Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России.

В ходе заседания замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил успешный опыт реализации проекта летом 2021 года. По его словам, министерство хочет пригласить к участию вузы других учредителей, в частности Минпросвещения.

"Что касается педагогических университетов, то мы абсолютно поддерживаем здесь", - ответил Кравцов.

В рамках проекта "Летний университет" с 4 по 18 июля 12 вузов из семи федеральных округов РФ одновременно приняли порядка 700 студентов различных специальностей из вузов Белоруссии. К участию в проекте привлечены такие российские вузы, как Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Дальневосточный федеральный университет, а также Сибирский и Северо-Кавказский федеральные университеты.

Тематические программы были разработаны для углубления и применения на практике предметных знаний. Среди основных направлений дополнительных образовательных программ: инженерные науки, биоинженерия и медицина, история, филология, международная журналистика, туризм и сервис, дизайн, сельское хозяйство, педагогика.