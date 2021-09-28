Средний балл абитуриентов педагогических вузов вырос в 2021 году

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Средний балл студентов, поступивших в педагогические вузы в 2021 году, вырос в сравнении с предыдущими годами. Одной из главных задач Минпросвещения РФ является дальнейшее увеличение этого показателя, сообщил во вторник первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Очень важно повысить качество образования ребят, которые выбирают в своей жизни педагогические образование. Мы очень пристально на это смотрим. Одной из наших задач является увеличение балла ЕГЭ, среднего балла поступающих в педагогические вузы. В этом году пусть и ненамного, но это увеличение уже произошло", - сказал он на пленарном заседании Российского профессорского форума - 2021 "Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы".

Одним из шагов, которые предпринимает в этом направлении Минпросвещения РФ, является улучшение материально-технической базы вузов. "Она подготовлена, она существует, соответствующие денежные средства выделены уже в рамках конкурса в этом году. <...> Сейчас для нас важно увеличить именно ту материальную составляющую, которая связана непосредственно с подготовкой педагогов", - отметил Бугаев.

По словам первого замминистра, немаловажным шагом также является появление как в школе, так и при подготовке педагогических кадров воспитательной составляющей. "Министерством разработаны и утверждены соответствующие типовые программы воспитательной работы, которые школа может без переработки применять в своей работе. Здесь очень важно создать некую общую канву. <…> И в этой связи министерством запущен эксперимент по введению в школах - пока в 10 пилотных регионах - ответственных за воспитательную работу, советников директоров школ, отвечающих за консолидацию этих усилий. Если эксперимент окажется удачным, мы, конечно, будем ратовать за то, чтобы подобного рода сотрудники появились во всех школах", - заявил он.