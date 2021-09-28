Ивановский депздрав зафиксировал антирекорд по числу госпитализаций в ковид-стационары

ИВАНОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом за минувшие сутки в Ивановской области достигло 207, это антирекорд региона с начала пандемии. В связи с этим депздрав меняет тактику госпитализаций, в первую очередь отправляя в стационары тяжелых пациентов, сообщил журналистам во вторник в ходе брифинга глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Сегодня мы зафиксировали абсолютный антирекорд по числу госпитализаций в стационары - это 207 человек в сутки, такого поступления не было ни за один день пандемии. Также у нас абсолютный максимум пациентов, находящихся на ИВЛ. Ситуацию в стационарах я бы сейчас назвал очень напряженной", - сказал Фокин.

Он отметил, что к перепрофилированию в ковидный госпиталь готовится ГКБ №3 в городе Иваново. "Это последнее медучреждение в регионе, которое возможно перепрофилировать без серьезного ущерба для других видов медпомощи. Меняется и тактика госпитализации - отбираем теперь более тяжелых больных. <…> Сейчас у нас развернуто 2 094 койки, мы дошли до уровня осени прошлого года, до самой, как нам тогда казалось, патовой ситуации по коронавирусу. И сейчас мы будем это уровень превышать", - сообщил глава ведомства.

Всего в стационарах региона сегодня находятся 1 927 человек, 1 073 из них - на кислородной поддержке, 70 - на ИВЛ. Ранее ивановские власти сообщали, что готовы в короткие сроки развернуть до 2 600 коек в ковид-госпиталях, из них 1818 - с кислородом.