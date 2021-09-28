В Пермском крае за неделю развернули свыше 600 коек для больных ковидом в 37 больницах

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 600 коек для заразившихся коронавируом развернули за последнюю неделю в Пермском крае, рассказали ТАСС в региональном Минздраве во вторник.

"В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты 6 123 койки, за последнюю неделю было развернуто 634 койки в 37 больницах региона", - рассказал собеседник агентства.

По данным министерства, доля свободного коечного фонда составляет 17%. Дома на карантине находятся чуть менее 18 тыс. человек.

Всего в регионе порядка 756 тыс. человек привились одним компонентом вакцины от коронавируса, из них 624 тыс. - двумя компонентами. В регионе свободно около 300 тыс. доз вакцин.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в крае выявлено свыше 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, 88,4 тыс. человек выздоровели. На лечении в стационарах находятся 3,6 тыс. человек, дома на карантине - 17,8 тыс. человек.