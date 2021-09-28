Путин не исключил дополнительные меры поддержки граждан

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил появления дополнительных мер поддержки граждан и особенно подчеркнул важность такой помощи семьям с детьми.

На совещании по экономическим вопросам, которое состоялось во вторник в режиме видеоконференции, президент отметил, что ситуация в мировой экономике все еще остается неустойчивой, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе особого внимания властей.

"Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности - запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году", - добавил Путин. Он пояснил, что имеет в виду единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов.

По словам главы государства, поддержка семей с детьми остается в центре внимания. Путин напомнил, что в этом году уже предложил несколько новых мер на этот счет, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до восьми лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка от восьми до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. "Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет", - подчеркнул президент.

"При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми - тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша и вплоть до окончания ребенком школы", - заключил президент.