Дуров объяснил, почему закрыли Telegram-канал антипрививочников в Италии

РИМ, 28 сентября. /ТАСС/. Канал в Telegram Basta Dittatura, у которого более 40 тыс. подписчиков, был заблокирован во вторник. Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров в чате с пользователями, доступ к ресурсу ограничили из-за "нарушения правил".

Дуров, отвечая на многочисленные замечания пользователей, указал, что это решение было принято, потому что в Basta Dittatura содержались угрозы в адрес врачей, которые задействованы в кампании по вакцинации от коронавируса. "Этот канал и чат группы содержал призывы к насилию против медиков, делающих прививки. В нем публиковались личные данные медиков. Призывы к насилию нарушают условия пользования Telegram ", - написал он.

Дуров также упомянул о соответствующем обращении прокуратуры Турина, города, где он "ходил в детский сад и начальную школу". "Мы предупреждали администраторов этого канала и просили остановить призывы к насилию, но они ничего не сделали. Любая другая соцсеть давно бы прикрыла группу и без предупреждений. Но в отличие от многих, Telegram позволяет пользователям выражать свои сомнения в отношении вакцинации. Но мы не допускаем [призывов] к насилию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Basta Dittatura озвучивались угрозы в адрес министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, в связи с чем проводилось расследование, а также публиковались номера телефонов правительственного дворца Киджи (резиденция премьер-министра) и региональных администраций.