Власти Крыма планируют завершить выплаты пострадавшим от наводнений до конца сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма практически завершили выплаты пострадавшим от наводнения летом этого года, оставшиеся компенсации будут выплачены в ближайшие дни, сообщил во вторник глава региона Сергей Аксенов в ходе заседания Совета при полпреде президента РФ в Южном федеральном округе.

"Выплаты пострадавшим практически в полном объеме завершены. Сейчас заканчиваем выплаты по 6 тыс. рублей за кв. м жилых помещений и компенсации тем, кто полностью потерял жилье - это город Керчь и Ялта, в общей сложности 18 квартир и три многоквартирных жилых дома. Работа идет, погашение ущерба осуществляется. Практически на этой неделе мы эти мероприятия по погашению закончим", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в настоящее время все необходимые решения по противопаводковым мероприятиям приняты и согласовываются с правительством РФ. "Общий объем средств, который согласован, - 4,7 млрд рублей", - добавил глава Крыма.

В августе Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" сообщал, что ситуация с подтоплениями в Крыму в июне - июле 2021 года признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По его данным, на ликвидацию последствий ЧС из регионального бюджета было выделено 272 млн рублей, кроме того, была произведена оценка причиненного ущерба, размер которого согласовывается с федеральными органами власти.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести.