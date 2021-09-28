Первый снегопад вызвал затруднение движения в горной местности Башкирии

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Затруднения движения возникли в горных районах Башкирии из-за первого снега. Массовых аварий не зафиксировано. Грузовые автомобили испытывают трудности с проездом, сообщила пресс-служба АО "Башкиравтодор", обслуживающего дорожную сеть региона.

"На автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск участок км 230 - км 235, а/д Белорецк-Учалы-Миасс участке км 4-км 7 в Белорецком районе было затруднено движения из-за снегопада, работают две комбинированные дорожные машины, один трактор МТЗ, один автогрейдер, один автосамосвал с отвалом, на данный момент на этих участках стоят большегрузы по пять единиц, идет снег", - сказано в сообщении.

По данным регионального ГИБДД, затруднения движения наблюдались на территории трех районов, массовых аварий не зарегистрировано. На номер службы спасения 112 поступило три сообщения, на место выезжала оперативная группа спасателей. Автомобили не могли подняться на подъем в гору протяженностью 600 м, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.