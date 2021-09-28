В Удмуртии вход в культурно-досуговые заведения разрешили только вакцинированным

ТАСС, 28 сентября. Власти Удмуртской Республики ужесточили антиковидные ограничения, запретив вход в ряд культурно-досуговых учреждений без справки о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Также будет запрещена деятельность фудкортов, рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов во вторник на заседании регионального оперативного штаба.

"Предлагается ввести следующие ограничительные меры. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей либо справки о вакцинации, либо ПЦР-теста продолжительностью не более 72 часов", - говорится в сообщении

Также со среды до особого распоряжения запрещается деятельность фудкортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, АЗС, а также там, где оказываются используются службы доставки. Остальные предприятия общепита будут работать либо с заполнением зала на 50%, либо на 100%, но при условии справки у вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у всех посетителей.

По данным регионального Минздрава, в Удмуртии зарегистрировано 52,9 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, 42,6 тыс. человек выздоровели, почти 2 тыс. человек умерли. Первым компонентом в Удмуртии вакцинированы 392 тыс. человек, двумя - 323 тыс. человек. Еще 41,8 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Всего в регионе вакцинировались чуть более 30% от общей численности населения.