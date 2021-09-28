Первый в Чувашии Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Новочебоксарске

ТАСС, 28 сентября. Центр опережающей профессиональной подготовки начал работу в Новочебоксарском химико-механическом техникуме. Это первое подобное учреждение в Чувашии, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации главы республики.

"Первый в республике Центр опережающей профессиональной подготовки создан в рамках реализации национального проекта "Образование" на базе Новочебоксарского химико-механического техникума", - отмечается в сообщении.

На создание центра было выделено свыше 20 млн рублей из федерального бюджета и 200 тысяч рублей - из республиканского бюджета. По мнению главы Чувашии Олега Николаева, платформа позволит обеспечить мобильность в сфере образования и на рынке труда. "Это инструмент республиканского значения, который имеет универсальный характер. Он полезен как для работодателей, так и для простых людей, образовательных учреждений, органов исполнительной власти и муниципальных образований", - привели слова Николаева в пресс-службе.

Специалисты центра будут определять самые востребованные компетенции будущего и разрабатывать образовательные программы. Это обеспечит взаимодействие между образовательной организацией, работодателем и учащимся. Центр будет активно участвовать в обучении как молодежи, так и граждан предпенсионного возраста. Получить профессию здесь также могут безработные, люди старше 50 лет и даже школьники. "Сегодня представлено три модуля по получению ранней профориентации школьников, но в течение учебного года список будет расширен, в зависимости от запросов предприятий и желания самих учеников", - процитировали в пресс-службе исполняющего обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии Дмитрия Захарова.

Учащихся будут готовить по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программам ускоренного обучения. Центр оборудован современными мастерскими, где есть все необходимое для комфортной работы.

В 2024 году на базе Канашского транспортно-энергетического техникума будет создан второй подобный центр в Чувашии. Решение принято по итогам участия республики в конкурсном отборе субъектов России. Всего в стране к 2024 году планируется создать 100 таких центров.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".