Воздух в Мурманске в конце сентября прогрелся до 15 градусов, побив рекорд 2005 года

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Мурманске рекордную для конкретной даты температуру в Заполярье. Воздух во вторник прогрелся до 15,2 градуса тепла, сообщили на официальном сайте Мурманского гидрометцентра.

"28 сентября 2021 года в Мурманске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха для этой даты. После 14:00 воздух прогрелся до плюс 15,2 градуса. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 28 сентября 2005 года и составляло плюс 14,5 градуса", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен, абсолютный максимум месяца для сентября в Заполярье был установлен в 1938 году и составил плюс 24,2 градуса. Главный синоптик региона также отметила, что температура, которая установлена 28 сентября 2021 года, тоже далека от нормальных значений для Крайнего севера, и пояснила, что среднедекадная температура воздуха в Мурманской области для этого времени составляет 5,2 градуса тепла.

Синоптики прогнозируют, что теплая погода сохранится в Мурманской области как минимум до конца сентября. В этот период существенных осадков не ожидается. В дневные часы 28-29 сентября воздух прогреется до плюс 10-15 градусов, 30 сентября - до плюс семи-12 градусов.