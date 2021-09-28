В Башкирии приостановили проведение плановой диспансеризации и профосмотров

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Проведение плановой диспансеризации и профосмотров приостановлено в Башкирии по решению регионального оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник.

"По итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о приостановлении в республике плановой диспансеризации и профосмотров. Но углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 остается", - говорится в сообщении.

Также досрочно завершена выездная диспансеризация по акции "Здоровая республика - здоровый регион". Отдельные медицинские осмотры будут завершены силами медицинских организаций, добавили в региональном Минздраве.

Количество случаев заражения коронавирусом в Башкирии по состоянию на 28 сентября превысило 66 тыс., прирост за сутки составил 384. Всего по выздоровлению выписаны 57 313, умерли 1 575 человек.