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Пандемия COVID-19

В Башкирии приостановили проведение плановой диспансеризации и профосмотров

Однако в регионе останется углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Проведение плановой диспансеризации и профосмотров приостановлено в Башкирии по решению регионального оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник.

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"По итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о приостановлении в республике плановой диспансеризации и профосмотров. Но углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 остается", - говорится в сообщении.

Также досрочно завершена выездная диспансеризация по акции "Здоровая республика - здоровый регион". Отдельные медицинские осмотры будут завершены силами медицинских организаций, добавили в региональном Минздраве.

Количество случаев заражения коронавирусом в Башкирии по состоянию на 28 сентября превысило 66 тыс., прирост за сутки составил 384. Всего по выздоровлению выписаны 57 313, умерли 1 575 человек.

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РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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