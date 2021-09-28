ВОЗ наметила стратегию снижения заболеваемости менингитом в два раза к 2030 году

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиться снижения к 2030 году заболеваемости менингитом в мире в два раза, что позволит ежегодно спасать более 200 тыс. жизней. На это нацелена принятая ВОЗ и ее партнерами во вторник стратегия борьбы с опасным недугом, сообщила женевская штаб-квартира организации.

"Цель состоит в том, чтобы к 2030 году ликвидировать эпидемию бактериального менингита - наиболее смертоносной формы болезни, а также сократить на 70% смертность и в два раза число случаев заболевания", - отметили в ВОЗ. По оценкам экспертов, эта стратегия позволит "ежегодно спасать более 200 тыс. жизней и существенно уменьшить инвалидность, вызываемую этой болезнью". Подчеркивается, что основное внимание в рамках новой дорожной карты борьбы с недугом будет сосредоточено на предотвращении распространения инфекции.

"Где бы ни вспыхивал менингит, он способен нести смерть и приводить к инвалидности. Он наносит удар быстро, серьезно сказывается на здоровье, экономике и обществе, а его вспышки вызывают катастрофические последствия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Настало время заняться менингитом в глобальном масштабе, срочно расширив доступ к имеющимся инструментам борьбы с ним, в том числе к вакцинам, осуществляя новые исследования в сфере предотвращения болезни", - подчеркнул он.

В ВОЗ напомнили, что менингит ежегодно уносит более 250 тыс. жизней. Умирает в среднем каждый десятый из заболевших, в основном это дети. Каждый пятый остается инвалидом. За последние 10 лет эпидемии менингита были зарегистрированы во всех регионах планеты. Однако наиболее часто эта болезнь проявляет себя в 26 государствах Африки, расположенных южнее Сахары, отметили в ВОЗ.

Как заявила в связи с принятием новой стратегии региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моети, "более полумиллиарда африканцев подвергаются риску во время сезонных вспышек менингита, однако этот недуг очень долгое время находился вне поля зрения". Принятие долгосрочной дорожной карты по противодействию болезни является, по ее словам, весьма своевременным: это "поможет защитить здоровье и жизнь сотен тысяч семей". В новой стратегии приоритет отдан таким направлениям борьбы с менингитом, как достижение высокого уровня иммунизации, разработка новых доступных для населения вакцин, быстрая диагностика, оптимальные методы лечения, помощь заболевшим, распространение знаний о болезни.

Возбудителями менингита являются различные микроорганизмы, включая бактерии, грибок и вирусы.