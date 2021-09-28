В Пермском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края ужесточили антиковидные меры в регионе. Так, вход в культурно-досуговые заведения со следующей недели будет организован по QR-кодам, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во вторник на заседании регионального оперативного штаба.

Махонин, выслушав доклад об ухудшении ситуации с коронавирусом, а также предложения регионального Роспотребнадзора, распорядился ввести систему QR-кодов при посещении культурных и спортивных объектов "со следующей недели, но не позднее".

Как уточнили в регионально правительстве, это требование будет распространяться при посещении культурно-досуговых учреждений, массовых, спортивных и физкультурных мероприятий, а также в сфере туризма. Для сферы услуг решение о вводе системы QR-кодов будет принимать позднее, в зависимости от темпов вакцинации и уровня заболеваемости.

Также власти приостановили работу деятельность детских игровых комнат и центров. Все остальные антиковидные меры продлеваются до 31 октября.

В регионе продолжают действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун.

По данным регионального Минздрава, в крае выявлено свыше 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, 88,4 тыс. человек выздоровели. На лечении в стационарах находятся 3,6 тыс. человек, дома на карантине - 17,8 тыс. человек.