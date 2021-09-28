Правительство Латвии ввело обязательную вакцинацию для медиков, педагогов и соцработников

РИГА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании утвердило введение обязательной вакцинации для работников здравоохранения, образования и учреждений социального обслуживания. Это требование вступит в силу с 15 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Согласно решению кабинета министров работодатели и в других сферах могут потребовать от своих сотрудников вакцинироваться, если они работают с клиентами или большим количеством людей, имеют длительный тесный контакт с коллегами по работе, или же если прививка нужна для обеспечения непрерывной работы предприятия. "В переходный период с 11 октября по 15 ноября тем сотрудникам учреждений здравоохранения, социального обслуживания и образования, которые начали вакцинацию, тест для рабочих нужд будет оплачиваться из госбюджета. В других сферах занятости работники будут делать тесты за свой счет", - указывает Минздрав.

Правительство Латвии также постановило, что с 11 октября все услуги в помещениях, за исключением первой необходимости, будут предоставляться только в безопасной ("зеленой") или частично безопасной ("желтой") зоне - при наличии действующего сертификата о вакцинации от COVID-19 или факта перенесенной болезни или отрицательного результата теста на коронавирус. "Часть поставщиков услуг уже до этого работали в "желтой" зоне, но теперь она будет относиться ко всем сферам, например, общественному питанию, культурным и развлекательным мероприятиям, выставкам, проживанию, косметическим и оздоровительным услугам, музеям, библиотекам, спортивным и любительским мероприятиям, образовательным услугам", - отмечает министерство.

В свою очередь в небезопасной ("красной") зоне, когда невозможно узнать статус человека, будут предоставляться только основные услуги, например, общественный транспорт, почтовые услуги, религиозные события, а также соблюдаться права на проведение частных собраний и участие в пикетах. "В небезопасной зоне будут доступны услуги на открытом воздухе и индивидуальные услуги, предоставляемые вакцинированным или переболевшим поставщиком услуг", - подчеркивает Минздрав.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявлено 155 880 заразившихся, 2 700 человек умерли, на лечении находятся 460 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, процесс иммунизации завершили 44,1% населения. Предполагается, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 70% жителей.

Правительство Латвии ранее постановило, что с 1 октября вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования, однако Сейм (парламент) приостановил этот законопроект. В середине сентября дискуссии о введении обязательной вакцинации для представителей этих профессий были возобновлены.