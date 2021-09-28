В Южной Корее поддержали идею запрета на использование в пищу собачатины

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Ряд общественных организаций Южной Кореи выступил в поддержку предложения президента республики Мун Чжэ Ина рассмотреть возможность запрета на употребление в пищу мяса собак. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

"Больше нельзя откладывать долгожданный запрет на употребление в пищу собачатины, несмотря на возражения со стороны небольшого числа владельцев ферм по разведению собак", - цитирует Yonhap заявление представителей Корейской ассоциации по защите животных и еще 44 общественных организаций, сделанное в ходе их пресс-конференции в поддержку инициативы Мун Чжэ Ина.

Как сообщает агентство, общественные организации призвали правительство Южной Кореи принять конкретные шаги по этой теме.

По данным Yonhap, в уголовный кодекс Южной Кореи включена статья за издевательства над животными. Она ограничивает жестокое убийство кошек или собак и грубое обращение с ними, но не употребление их в пищу.

Статистика показывает, что потребление собачатины в Корее в последние несколько лет ежегодно сокращается на 20 30%. По данным на 2014 год, в Сеуле работало 329 ресторанов, где можно было попробовать блюда из мяса собаки, сейчас же их осталось не более сотни. Сокращается и число ферм, где разводят собак "мясной" породы нуреонги (корейский желтый шпиц).