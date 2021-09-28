На модернизацию ливнево-дренажной системы в Астрахани необходимо порядка 5 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Модернизация существующей ливнево-дренажной канализации в Астрахани, где сталкиваются с проблемой подтопления дорог фактически после каждого сильного дождя, потребует около 5 млрд рублей. Ремонтные работы будут проводиться комплексно в рамках мастер-плана создания и развития Астраханской агломерации, сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе прямой линии во вторник.

"Недавно мы стали свидетелями, что в течение суток в Астрахани выпала месячная норма осадков и нельзя было ни пройти, ни проехать в прямом смысле слова. Система ливнево-дренажной канализации на протяжении длительного времени не подвергалась модернизации и ремонту, как и в целом система водоподачи и водоснабжения. Протяженность трубопроводов ливневки в Астрахани, которая задействована в сливе, порядка 75 км, на ее модернизацию и восстановление, по предварительным подсчетам, необходимо 5 млрд рублей. Вместе с тем эту работу необходимо делать, она должна быть комплексно организована, поскольку нам надо включить ее во все областные и городские программы. Она будет вестись и в том числе при формировании и реализации положений, которые прописаны в мастер-плане астраханской агломерации", - сказал Бабушкин

Как уточнили в пресс-службе администрации губернатора региона, система ливне-дренажной канализации в Астрахани включает в себя 22 насосные станции. Большая часть трубопроводов и сооружений построена в 70-х годах прошлого века, многие уже не соответствуют экологическим требованиям. В относительно рабочем состоянии находятся лишь 16 станций, при этом оборудование изношено и требует ремонта, около 30 км сетей требуют капитального ремонта и восстановления, рассказали в пресс-службе.