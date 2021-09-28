Коечный фонд для заболевших ковидом в Удмуртии заполнен почти на 100%

ТАСС, 28 сентября. Коечный фонд для заразившихся коронавирусом в больницах Удмуртской Республики заполнен почти на 100%. Более чем из 3 тыс. коек свободны 44. Еще 12,6 тыс. пациентов лечатся удаленно, рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук во вторник на заседании регионального оперштаба.

"Сейчас на стационарном лечении находятся 3 145 пациентов, свободный коечный фонд составляет всего 44 койки. С 1 октября планируется дополнительно развернуть 90 коек в Республиканском госпитале ветеранов войн и 150 коек в ГКБ № 1, что позволит увеличить коечный фонд до 3 429 единиц. На амбулаторном лечении находится около 12,6 тыс. человек", - рассказала Пинчук.

Рост заболеваемости также привел к увеличению количества вызовов терапевтов на дом. По словам зампреда, жители стали вызывать терапевтов почти в 10 раз чаще.

Также вызывает беспокойство уровень вакцинации в регионе, который составляет 42% от числа лиц, подлежащих вакцинации. По информации оперштаба, 392 тыс. человек привились одним компонентом вакцины, еще 41,8 тыс. человек привились "Спутником Лайт". "Для формирования коллективного иммунитета нам необходимо привить 80% населения, а это 924 245 человек", - рассказала Пинчук.

По данным регионального Минздрава, в Удмуртии зарегистрировано 52,9 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, 42,6 тыс. человек выздоровели, почти 2 тыс. человек умерли.