В Минпросвещения заявили, что около 0,13% школ РФ находятся на удаленке из-за коронавируса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Порядка 0,13% российских школ находятся сегодня на карантине в связи с распространением ковида, следует из статистики Минпросвещения, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Всего в 50 школах в 27 регионах РФ сегодня сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - следует из материалов. Уточняется, что это 0,13% от общего количества школ. При этом еще 21 сентября на карантин были закрыты 0,08% школ.

В восьми регионах школы в настоящее время вышли из карантина. При этом 27 сентября на карантин закрыто девять учебных заведений, вышли 11.

По данным на 27 сентября, 1,48% школьников от их общего числа в РФ сейчас обучаются в закрытых классах. Уточняется, что это те классы, где из-за ковида были приняты профилактические меры.