Древние летописи о жизни и трудах Александра Невского впервые покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка "Александр Невский и его образ в исторической памяти" с уникальной экспозицией древних летописей, материалов и предметов, связанных с жизнью и делами русского князя, откроется в Выставочном зале федеральных архивов в Москве, передает корреспондент ТАСС с пресс-показа выставки. Она откроется 29 сентября, а свободный вход для посетителей станет доступен с 30 сентября.

Как рассказали в пресс-службе Росархива, в экспозиции впервые представлены хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов уникальные летописные свидетельства о жизни и трудах князя Александра Невского, подлинные архивные документы и музейные предметы, положившие начало его почитанию как святого. Также посетители увидят документы о перенесении чудотворных мощей из Владимира в Санкт-Петербург, об использовании образа полководца в наградной системе Российской империи - СССР - Российской Федерации.

"Он [Александр Невский] скончался в 1263 году, уже в середине 1260-х годов создается первая редакция его жития. Конечно, это житие сохранилось в десятках списков (документах, переписанных с первоисточника - прим. ТАСС), большинство из которых - поздние. Но, вместе с тем, такая ранняя фиксация жизнедеятельности князя свидетельствует о том, что современники уже отдавали себе отчет в величии его личности. Он нем помнили и свято чтили его память его непосредственные потомки - великие князья московские, которые были потомками младшего сына Невского - Даниила", - сообщил журналистам директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев.

Выставка включает более 400 экспонатов. В их числе - летописные свидетельства о начале самостоятельной деятельности Александра (1236 год), его женитьбе на княжне Александре (1239 год), знаменательной Невской битве (1240 год), которая дала князю имя Невский, его конфликте с новгородцами (1240 год) и возвращении в Новгород для спасения русских земель от иностранной агрессии (1241 год). Также можно увидеть свидетельства о Ледовом побоище (1242 год), переговорах с ханами Золотой Орды (1247 год и 1252 год), духовные грамоты потоков Невского - великих князей Ивана Калиты, Ивана Красного, Дмитрия Донского, свидетельствующие о почитании его памяти, и другие исторические документы.

Часть экспозиции посвящена восприятию и использованию образа Невского в различных исторических эпохах - во времена Петра I, в советское время, в современной России. В частности, представлены свидетельства о различных "чудесах", которые потомки Невского связывали с помощью святого князя - небесного покровителя и защитника России, материалы о создании знаменитого фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", награды, посвященные Невскому.

Выставка приурочена к дате принесения мощей святого благоверного князя по указу Петра I в 1724 году из Рождественского монастыря города Владимира в Троицкий монастырь Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга. Это было сделано в честь окончания Северной войны и провозглашения России империей.

Об организаторах

Организаторами выставки выступили Росархив, Российский государственный архив древних актов, Российское историческое общество, при поддержке фонда "История Отечества". Документы и экспонаты предоставлены государственными и ведомственными архивными учреждениями, музеями, библиотеками, а также киноконцертном "Мосфильм" и Русской православной церковью.