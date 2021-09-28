В Батуми соорудят искусственные острова по примеру дубайских

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Грузии приступило к реализации проекта по строительству архипелага искусственных островов в черноморском городе Батуми (Аджарская АР), который будет похож на дубайские пальмовые острова. Об этом во вторник сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на презентации проекта.

"Я хочу поздравить руководство Аджарии, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной, интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов на площади в 90 гектаров тут, в Батуми, на побережье Черного моря", - сказала Турнава.

По ее словам, на островах построят гостиницы, общее количество номеров в которых достигнет 500. Там также будут развернуты торговые комплексы, развлекательные центры и другие объекты туристической инфраструктуры. На архипелаге будут трудоустроены не менее 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций составит $100 млн.

Правительство Грузии уже передало компании "Амбассадори Батуми", которая займется осуществлением проекта, 90 гектаров под инвестиционную ответственность.

Впервые идею о строительстве островов в Батуми озвучил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе 20 сентября. Тогда он сообщил, что в город будут приглашены ведущие мировые специалисты в области архитектуры, дизайна и строительства.