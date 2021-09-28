Правительство Ленобласти выделило 2 млн рублей на гранты бизнес-проектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Бизнес-проекты в сфере туризма и обращения с отходами, победившие в конкурсе "Проект на миллион", получат гранты от правительства Ленинградской области на сумму 1 млн рублей каждый. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"В комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка идет прием заявок для участия в конкурсе "Проект на миллион". В этом году конкурс пройдет по двум номинациям: "Лучший бизнес-проект в сфере туризма, отдыха и развлечений на природе" и "Лучший бизнес-проект в сфере ответственного обращения с отходами". Два победителя получат гранты - каждый в сумме до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 19 октября. Итоги будут подведены 22 октября.

Конкурс проводится во второй раз в этом году. В мае гранты получили проекты в трех номинациях: лучший бизнес-проект в сфере социальных услуг, в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты и в сфере производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.