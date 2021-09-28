Три больницы планируют построить в Калужской области к 2024 году в рамках ГЧП

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Калужской области планируют до 2024 года построить три больницы в Калуге, Козельске и Людиновском районе с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Затраты на возведение каждой из них оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Константин Горобцов на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП", который проходит в Москве с 28 сентября по 1 октября.

"Планируется строительство больниц в двух городах - Козельск, Калуга, и районе Людиново. <...> Их стоимость порядка 1,5 млрд рублей каждая, в Калуге это наверное - 2,5 млрд. Три больницы мы должны за ближайшие два года не только начать строить, а уже показать динамику. То есть мы в этом году планируем заключать концессионное соглашение по городу Козельску, в 2023 году уже вводить в эксплуатацию больницу", - сказал

Он отметил, что заключение концессионных оглашений о строительстве больниц в Калуге и Людиновском районе запланировано на 2022 год, завершение их возведения - на 2024 год. Горобцов добавил, что организации-концессионеры будут названы после проведения конкурсных процедур. "У нас есть два-три участника [конкурса] на каждый объект", - пояснил заместитель губернатора.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере.