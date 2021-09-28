Суд отменил признание за епархией права на здания ранее захваченного монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. 17 арбитражный апелляционный суд после апелляции Росреестра отменил решение о признании права собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий комплекса Среднеуральского женского монастыря, который ранее удерживали бывший схимонах Сергий (Николай Романов) и его сторонники.

Ранее управление Росреестра по Свердловской области обжаловало решение арбитражного суда региона, признавшего право собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий комплекса монастыря.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-7528/2021 [о признании права собственности Екатеринбургской епархии на здания монастыря] отменить. В удовлетворении исковых требований [епархии на здания комплекса монастыря] отказать", - говорится в резолютивной части постановления. Суть апелляционной жалобы Росреестра не уточняется.

Епархия начала решать вопрос с правом собственности на Среднеуральский женский монастырь в судебном порядке после конфликта с бывшим духовником обители Сергием (Николаем Романовым). Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года, затем лишен сана и отлучен от церкви, но отказался покидать монастырь, удерживая его. Митрополия назвала ситуацию захватом.

После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии. Судебные приставы в связи с обеспечительными мерами по иску прокурора Верхней Пышмы 14 апреля выселили всех жителей монастыря из-за выявленных нарушений требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.