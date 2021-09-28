В одной из деревень Ненецкого АО объявили карантин по коронавирусу

ТАСС, 28 сентября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) объявили карантин по новой коронавирусной инфекции в деревне Лабожское в Великовисочном сельсовете. Как во вторник говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, в населенном пункте вспышка ковида, 11 человек санавиацией доставлены в Нарьян-Мар.

Население Лабожского - около 200 человек, деревня находится на острове между двумя рукавами Печоры в 50 км от Нарьян-Мара, автомобильного сообщения с населенным пунктом нет, только авиацией и по реке Печоре.

"В деревне Лабожское объявлен карантин. В Лабожском зафиксирована вспышка коронавируса. Ситуация находится под контролем окружных властей. В минувшие выходные дни санитарной авиацией в Ненецкую окружную больницу из Лабожского было доставлено 11 человек, восемь из них в тяжелом состоянии. Все пациенты находятся под стационарным наблюдением", - говорится в сообщении.

В деревню направлен фельдшер Ненецкой окружной больницы, отправлен необходимый запас лекарств. Противовирусные, жаропонижающие средства отпускаются бесплатно всем пациентам с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. В целях соблюдения мер безопасности в деревню также направлена большая партия медицинских масок для выдачи населению.

По словам исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Ольги Сыропятовой, вспышка в Лабожском связана с низким уровнем вакцинации и, как следствие, отсутствием коллективного иммунитета против этого заболевания. "Мы никого не принуждаем к вакцинации, это выбор каждого, но жители должны знать, что единственный способ защиты - это вакцинация. Чтобы не оказаться в реанимации в тяжелейшем состоянии, лучше привиться", - приводит пресс-служба слова главы НАО Юрия Бездудного. В НАО 29 сентября будет проведено рабочее совещание с главами и медицинскими работниками всех поселений о необходимости проведения просветительской работы по вакцинации, соблюдению масочного режима и социальному дистанцированию.

С начала пандемии в НАО выявлено 2 269 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - десять случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 104 человека. В регионе зарегистрировано 45 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.