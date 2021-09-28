В Адыгее разработали поэтапный план для 100% защиты населения от пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи разработали поэтапный план для 100% охвата населения противопожарной охраной в соответствии с федеральными нормативами. Его основная часть будет реализована к концу следующего года. Об этом во вторник на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством Владимира Устинова, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На заседании были проанализированы принимаемые властями регионов ЮФО меры по развитию и повышению эффективности использования аппаратно-программных комплексов "Безопасный город", а также системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

"В Адыгее не прикрытыми пожарной охраной остаются 12 тыс. 447 человек. Для полной защиты республики разработан перспективный план развития подразделений пожарной охраны на ее территории. В середине следующего года мы заканчиваем строительство пожарного депо в поселке Яблоновский, при этом комплектование людьми, а также снаряжением и техникой на сегодняшний день по договоренности берет на себя ГУ МЧС России по Республике Адыгея. Таким образом, запуская депо в Яблоновском, мы "прикрываем" 8 тыс. человек населения из этих 12 тыс.", - сказал Кумпилов.

Сейчас закупается техника для пожарной части в станице Дондуковской, это усилит защиту еще 1,6 тыс. жителей Гиагинского района. В этом же году пожарное депо также будет создано в селе Вольное Кошехабльского района.

"Проблема останется по горной части республики, это Майкопский район, небольшое количество населения. Мы ее закроем с созданием <...> [внесезонного экокурорта "Лагонаки", строительство которого планируется завершить до 2025 года], комплексно подойдя к решению этого вопроса", - добавил глава республики.

Полпред президента в ЮФО рекомендовал главе Адыгеи рассмотреть вопрос о повышении заработной платы пожарным, которая сейчас оставляет в среднем 24 тыс. рублей, до размера средней заплаты по региону (34 тыс. рублей).

О пожарах на Юге России

С начала текущего года на территории ЮФО произошло около 14 тыс. пожаров, погибли 264 человека. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. За последние пять лет в Южном федеральном округе было создано 66 противопожарных подразделений.