Представителя России Михаила Лобова избрали членом Европейского суда по правам человека

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали во вторник одним из судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) представителя России Михаила Лобова, сообщил в ходе второго дня осенней сессии председатель ПАСЕ Хендрик Дамс. Трансляцию из Страсбурга ведет интернет-сайт организации.

Как сообщил Дамс, в голосовании по российским кандидатурам участвовали 208 человек. Лобов при этом получил 187 голосов. Он значительно опередил по результатам других кандидатов от России - Андрея Бушева и Наталью Павлову.

Лобов является руководителем департамента политики и сотрудничества в области прав человека в Генеральном директорате прав человека и верховенства права Совета Европы. Он вступит в новую должность начиная со 2 января 2022 года. Судьи ЕСПЧ избираются на девятилетний срок.