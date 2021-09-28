Памятник в честь подвига бойцов НКВД в годы Великой Отечественной войны установят в Пскове

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии совместно с поисковиками установят в Пскове памятник в честь подвига бойцов 110-го полка второй дивизии НКВД, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне города. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

"В Пскове по инициативе росгвардейцев и поисковиков установят памятный знак в честь подвига бойцов 110-го полка второй дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-го отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семена Байкова", - отмечается в сообщении.

Эскиз монумента разработан росгвардейцами совместно с участниками поискового отряда "Застава".

"Установят памятный знак на пересечении улицы 128-й Стрелковой дивизии и улицы Вокзальной, в районе железнодорожного моста. Восьмого июля 1941 года в ходе боев при обороне Пскова девять бойцов войск НКВД вели огонь по наступающему противнику, пока инженерные подразделения осуществляли минирование железнодорожного моста. Подрыв моста обеспечил задержку продвижения немецко-фашистских войск", - говорится в сообщении.