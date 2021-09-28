Саратовские больницы приостанавливают плановую госпитализацию

ТАСС, 28 сентября. Плановая госпитализация приостанавливается в больницах Саратовской области на фоне роста числа заболевших коронавирусом, сообщил во вторник замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

"Мы считаем целесообразным приостановить до особого указания плановую госпитализацию в медицинские организации области за исключением медицинских организаций фтизиатрического, психиатрического и онкологического профилей", - сказал он в ходе брифинга во вторник.

Шувалов добавил, что также решено приостановить проведение профосмотров, включая диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а также диспансеризацию детского населения за исключением периодических медицинских осмотров. Также решено приостановить деятельность дневных стационаров.

Ситуация с COVID-19 в регионе

Коечный фонд для больных COVID-19 в Саратовской области заполнен на 94%. Медики развернут более 300 дополнительных коек в ковидных госпиталях в связи с ростом заболеваемости в регионе, сообщил Станислав Шувалов.

"На утро сегодняшнего дня в области функционирует 4 211 инфекционных коек - это четверть от всего коечного фонда области. В стационаре находятся 3 955 человек, свободный фонд составляет 6%. До конца недели введем еще 120 коек на базе офтальмологического отделения 6-й горбольницы, 35 - на базе Федеровской районной больницы. В роддоме первой клинической больницы Энгельса планируется дополнительно организовать 205 коек", - сказал он.

Шувалов добавил, что для оценки тяжести состояния больных, подлежащих госпитализации, с 17 сентября кабинеты компьютерной томографии в подведомственных учреждениях переведены на круглосуточный режим работы.

В Саратовской области 28 сентября зарегистрировали 299 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 88 163 человека. Выздоровели с начала эпидемии 80 365 человек.