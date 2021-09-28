На волонтерскую премию We аre together претендуют добровольцы из 59 стран

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Волонтеры из 59 стран подали заявки на получение международной добровольческой премии We аre together. Об этом сообщили во вторник организаторы премии.

"Прием заявок на участие в международной премии We аre тogether завершен. По итогам заявочной кампании было получено более 400 заявок из 59 стран. География участников впечатляет: за обладание премией будут бороться представители всех континентов, кроме Антарктиды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что премия этого года посвящена борьбе с пандемией коронавируса. Самая дальняя заявка на участие в конкурсном отборе поступила из Аргентины. При этом лидирующими по количеству заявок регионами оказались СНГ, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

"Полученные заявки показали, насколько разнообразную помощь оказывали добровольцы в период пандемии: от снабжения местного населения масками до подключения тысяч учеников к бесплатным образовательным средствам", - отметили организаторы. После завершения заявочной кампании региональные эксперты оценят все поступившие инициативы в каждом из семи субрегионов мира. Финальный список лауреатов утвердит международный организационный комитет премии.

"В разгар глобального кризиса человечество встречает новых героев. Наша главная задача - рассказать всему миру об их подвигах и показать ценность их вклада на региональном и международном уровнях. Премия We аre тogether - это отличная возможность открыть двери для многонационального сотрудничества и создать единое пространство для взаимодействия людей из разных точек земного шара" - приводятся в сообщении слова регионального эксперта премии Хуана Антонио Кармона Гарсиа.

Лауреаты премии получат ценные призы. "Авторов самых сильных заявок ждет приглашение на главное событие в сфере социальных изменений - международный Форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет под эгидой ЮНЕСКО с 2 по 5 декабря", - отмечается в пресс-релизе.

О премии

Российские добровольцы предложили учредить премию за вклад в решение важных гуманитарных проблем летом 2020 года. В текущем году премия, учрежденная указом президента России, посвящена бескорыстному вкладу в борьбу с распространением COVID-19.

В состав международного оргкомитета входит ряд международных организаций - Программа добровольцев ООН, Международная ассоциация волонтерских усилий, Российский Красный Крест, Молодежный форум Организации исламского сотрудничества, а также национальные молодежные и волонтерские организации ряда стран мира. Информационную поддержку мероприятию оказывают проектные офисы международного сотрудничества Росмолодежи, загранпредставительства МИД, Российские центры науки и культуры Россотрудничества, министерства по делам молодежи зарубежных стран и крупнейшие ассоциации в сфере бизнеса, медицины и образования.